Bekegem speelt met vuur lokt heel wat volk

Na de eucharistieviering en de religieuze ommegang werd traditiegetrouw het Laurentiusvuur aangestoken. Daarna kon iedereen genieten van hapjes en drankjes in het tentendorp, bemand door lokale verenigingen. Voor de muziek zorgden dit keer coverbands Out of Service en The Fools. De vuuract was natuurlijk de kers op de taart.