Bekegem maakt zich op voor 43ste Laurenttiusconcert

Ziekelijke stalker streng gestraft nadat hij z’n ex jaar lang tiranni­seert: "Hij plaatste trackers in haar wagen en stond 's nachts plots in haar tuin”

Een 48-jarige vrouw uit Oudenburg werd in de zomer van 2021 bestookt met mails door haar ex-vriend N.R. (49). “Dit moet stoppen”, smeekte ze aan de politie. Wist zij veel dat het maar een voorbode was van wat nog zou komen. Nachtelijke bezoekjes aan haar tuin, diefstallen en zelfs trackers in haar wagen: haar ex toverde haar leven om in een nachtmerrie en werd daar woensdag streng voor gestraft. Het was immers niet zijn eerste misstap.