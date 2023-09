Batopin is momenteel niet van plan om een geldautomaat te plaatsen

Jolien (30) onderzocht de invloed van windmolens op pladijs: “Ik wil wetenschap op een leuke manier overbren­gen naar het brede publiek”

Biologe Jolien Buyse is één van de 16 geselecteerden voor de Vlaamse PhD Cup 2023. Via deze wedstrijd worden jonge onderzoekers uitgedaagd om hun doctoraatsonderzoek met de wijde wereld te delen. “Verrassend genoeg bleek uit mijn onderzoek dat windmolenparken een onverwacht paradijs vormen voor de pladijs, één van de belangrijkste commerciële vissoorten in de Noordzee”, zegt Jolien.