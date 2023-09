Baby van 10 maanden naar ziekenhuis na botsing tussen auto en vrachtwagen

‘De testkara­vaan komt naar jouw gemeente!’ startte in Gistel

Donderdag is de campagne ‘De testkaravaan komt naar jouw gemeente!’ van start gegaan in Gistel. Dankzij dit project zullen 69 inwoners tot en met maandag 2 oktober gratis de voordelen van dagelijkse verplaatsingen met de elektrische (bak)fiets of speedpedelec ontdekken.