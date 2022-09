Baby Omélie overleden in West-Vlaamse crèche: “Bodem van bedje zou ingezakt zijn”

Oostende Minister Ben Weyts investeert zo’n 100.000 euro in Vrije Basis­school On­ze-Lie­ve Vrouwecol­le­ge Oostende

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 102.025 euro in Vrije Basisschool Onze-Lieve-Vrouwecollege in Oostende. “Een investering in scholenbouw is een investering in onze onderwijskwaliteit. En dus in onze eigen toekomst”, zegt minister Ben Weyts.

31 augustus