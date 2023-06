Autobestuurster (60) vrijgesproken na ongeval dat leven kost aan motorrijder (57): "Als hij niet te snel had gereden, was hij nog kunnen stoppen”

Man geeft 89-jarige moeder pak slaag en wordt geïnter­neerd: "Zij had hem nog maar net terug in huis genomen”

Een 66-jarige Oostendenaar wordt geïnterneerd, nadat hij z’n toen 89-jarige moeder klappen gaf. Dat heeft de Brugse strafrechter beslist. Omdat hij dakloos was, was J.V. vlak voor de feiten in huis genomen door het slachtoffer. En dat terwijl ze in het verleden al was belaagd.