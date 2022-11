Apotheek Logghe in Eernegem nam zijn nieuw pand in gebruik: “Deze ruimte biedt veel extra mogelijkheden”

EernegemZe studeerden allebei farmacie in de Gentse universiteit en ondertussen gaan ze door het leven als een koppel. Ook op professioneel vlak zijn ze onafscheidelijk. Sinds het begin van dit jaar staan Martijn Logghe (29) en Justine Coolman (26) samen in de apotheek langs de Westkerkestraat in Eernegem. Na intensieve verbouwingswerken maakt nu ook het aanpalende pand deel uit van hun zaak. “We merken dat klanten soms op hun privacy gesteld zijn en deze ruimte biedt de mogelijkheid om in alle rust met hen te spreken”.

Martijn liep zijn stage in de apotheek die in 1969 opgericht werd door Wilfried Becue en die tot vorig jaar gerund werd door zijn dochter Evelyne. Justine was werkzaam in een apotheek in Kortrijk. “In januari hebben we de zaak van Evelyne overgenomen en vanaf dat moment is mijn partner hier ook komen werken. In de overname zat ook het gebouw van de voormalige BNP Paribas Fortis dat vlak naast de apotheek ligt.” In mei werd gestart met de verbouwingswerken in dit pand. Justine: “We hebben alles moeten uitbreken en dat was best wel heftig want we hebben de loketten met kogelwerend glas ook moeten verwijderen. Gelukkkig kon onze apotheek de hele tijd openblijven tijdens die verbouwingen. We maakten ook gebruik van de ruimte aan de andere zijde van onze zaak als thuiszorgwinkel. Maar nu is het natuurlijk heel praktisch dat alles in 1 gebouw ondergebracht werd.”

Nood aan privacy

In het nieuwe gedeelte kan je onder meer terecht voor thuiszorg, cosmetica en sportvoeding. Ook de delicate onderwerpen kunnen hier in een serene sfeer besproken worden. “We hebben hier de ruimte om alleen te zitten met de patiënt die soms geremd is om openlijk te spreken in de apotheek als andere klanten in de winkel staan. Voor bijvoorbeeld incontinentiemateriaal is er daar zeker behoefte aan. We hebben zelfs een pashokje voorzien. Dat kan nuttig zijn voor mensen die een steunkous of enkelverband willen kopen.”

De apotheek van het jonge paar heeft ook een eigen huismerk: Caemento. “De formules komen onder andere van de vorige eigenares Evelyne Becue en apotheker Ludo Goovaerts maar de nieuwe naam en formules zijn pas sinds de opening van het nieuwe gedeelte gelanceerd. Voor veel voorkomende plaagjes hebben we wel een middeltje en het is goedkoper voor de patiënt.” Ook de natuurlijke cosmetica van het merk Caudalie vind je terug bij Justine en Martijn. “We zijn trouwens de eerste apotheek in Vlaanderen die het Belgische merk Makesenz verdeelt. Dat zijn ook producten op natuurlijke basis en ecologisch verantwoord. We merken dat er daar steeds meer vraag naar is”, vult Justine aan. Sporters zullen alvast enthousiast zijn als ze horen dat ze bij Logghe terecht kunnen voor het gamma van 6D. Ambities genoeg want in de toekomst wil het Eernegemse apothekersduo ook workshops organiseren over verschillende thema’s zoals de menopauze of de sportvoeding. “Er zal ook regelmatig een expert langskomen voor advies over steunzolen of hoortesten. We hopen dat er spontane voorstellen komen voor lezingen aangezien deze extra ruimte er zich perfect toe leent. Het zal onze job tenslotte een pak boeiender maken.”

Volledig scherm Apotheek Logghe in Eernegem. © Filip Vanden Berghe

