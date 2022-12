Aanpassing meerjarenplan Ichtegem: oppositie gaat niet akkoord met beslissing om poetsdienst over te dragen aan private sector en klusjesdienst stop te zetten

ICHTEGEMHet lokaal bestuur van Ichtegem heeft de aanpassing van zijn meerjarenplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Volgens schepen van financiën Jan Bekaert (W.I.T) was de budgettaire oefening dit jaar bijzonder zwaar. “Ook onze eigen dienstverlening werd zorgvuldig onder de loep genomen. Daarbij hebben we beslist om onze poetsdienst aan huis over te dragen naar een private partner en de dienstverlening van de klusjesdienst aan huis zal vanaf 1 januari 2023 worden stopgezet.” En dat is niet naar de zin van de oppositie.

Dit jaar zag het lokaal bestuur zijn personeelskost stijgen met bijna 500.000 euro terwijl de kosten voor gas en elektriciteit met 700.000 euro omhoog gingen. Burgemeester Lieven Cobbaert (Liberaal 218): “Bepaalde lopende projecten worden in 2023 verder tot uitvoering gebracht of gefinaliseerd, deze werden tussentijds geëvalueerd, opnieuw geraamd en budgettair bijgestuurd waar nodig. Denk maar aan de jeugdsite, gemeentelijke basisschool ’t Mozaïek in Eernegem en speelplein De Bengelberg.” Schepen Bekaert vult aan: “We gaan ook van start met de parking in de Dorpsstraat in Bekegem voor zo’n 210.000 euro in 2023 en we zullen verschillende noodzakelijke wegenwerken uitvoeren voor een bedrag van 350.000 euro”.

Projecten verschuiven naar volgende legislatuur

“Het project Site Bruwier werd in 2022 omgevormd tot een kleinschaliger project dat aansluit bij de actuele noden. De plannen worden in 2023 geconcretiseerd om eind 2023 de werken te kunnen aanvatten. Daartoe wordt in de meerjarenraming 4 miljoen euro voorzien”, geeft Cobbaert mee. “En ook met de dorpskernvernieuwing van Ichtegem willen we concrete eerste stappen zetten en voorzien we ongeveer 830.000 euro voor de eerste fase van de werken”. Oppositiepartij CD&V had het over ‘megaprojecten in Ichtegem’ die de meerderheid ten koste van de sociale dienstverlening wil realiseren voor 2024. “Als jullie deze investeringen niet gaan verschuiven naar een volgende legislatuur, dan voorspel ik dat er een verhoging van de belastingen voor onze inwoners zal aankomen in 2025”, zei gemeenteraadslid Karl Bonny. Lieven Cobbaert verdedigde nogmaals het project rond het dorpshuis op de Site Bruwier: “Als we veel moeten investeren, dan is dat omdat er jaren veel te weinig geïnvesteerd werd. Kijk maar eens naar de toestand van het pand langs de Koekelarestraat en ook de bibliotheek van Ichtegem is in bedenkelijke staat.”

De beslissing om de gemeentelijke poetsdienst aan huis over te dragen naar de private sector zorgde opnieuw voor pittige discussies. Karl Bonny: “Er ligt hier geen syndicaal verslag voor dus zullen we dit aankaarten bij de gouverneur.” Burgemeester Lieven Cobbaert repliceerde: “Midden november hebben we syndicaal overleg gehad en daar hebben we in alle transparatie onze plannen uit de doeken gedaan. De vakbond hoeft dan ook op geen enkel moment een protocol van akkoord of niet-akkoord te tekenen.” Volgens Bonny kiest de meerderheid voor een gemakkelijkheidsoplossing door een dienst die al jaren bestaat en goed functioneert over te dragen. “Ik voorspel dat de personeelsleden na enkele jaren op straat gezet zullen worden door hun nieuwe werkgeven.” Cobbaert spreekt dit formeel tegen: “Die mensen kunnen niet zomaar ontslagen worden.”

Einde van klusjesdienst

Ook de klusjesdienst die door het OCMW Ichtegem opgericht werd in 2008 wordt stopgezet. Oppositieraadslid Ann Deseintebein (Vooruit) verzet zich tegen deze beslissing: “Er zijn andere zaken waarop kan bespaard worden want ik vind de klusjesdienst een prioritaire taak van het OCMW”. Patrick Wellekens (Vlaams Belang) maakt zich vooral zorgen voor de mensen die een beroep deden op de klusjesdienst . “Zij gaan nu op zoek moeten gaan naar een extern bedrijf en dat zal hen veel geld kosten in deze tijden waar alles al veel duurder is.” Net zoals bij de poetsdienst uitte ook CD&V zijn ongenoegen: “We zien nog steeds geen financieel voordeel van het afbouwen van de klusjesdienst. Er staat ook niemand klaar om de 223 klanten op te vangen. Het zijn weeral de zwakkeren die het slachtoffer worden van jullie onredelijke investeringswoede om prestigeprojecten te kunnen realiseren.” Burgemeester Cobbaert reageerde: “Van die 223 mensen zijn er slechts 15 klant bij onze sociale dienst dus ik zou zeer voorzichtig zijn als je zegt dat we besparen op de kap van de sociaal zwakkeren. ”

