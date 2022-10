500 senioren feesten erop los

Oostende Fietser negeert rood licht, maar eindigt in cel: “Politieman aan knie, elleboog en pols verwond”

Een 26-jarige fietser belandde dinsdagmiddag even in de cel nadat hij een rood licht negeerde in Oostende. De jongeman verzette zich tegen de politie en moest uiteindelijk in de boeien geslagen worden.

