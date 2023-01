39% meer fietsen in Ichtegemse scholen dankzij project High-Five: “Kinderen willen een cool verhaal met een superheld”

ICHTEGEMIn de basisschool ‘t Mozaïek in Ichtegem startte op 19 september het beloningssysteem ‘High-Five’. Dat moet kinderen motiveren om te stappen of fietsen naar school. Uit een laatste rondvraag op school blijkt dat ruim de helft van de leerlingen stapt of fiets naar school, wat een stijging is van 39%.

Door het High-Five systeem te lanceren wil de gemeente leerlingen en hun ouders aanmoedigen om vaker te stappen of fietsen. “Kinderen die dagelijks met de auto gebracht worden, missen belangrijke ervaring in het verkeer”, zegt burgemeester Lieven Cobbaert (Liberaal 2018). “Bovendien is strappen naar school gezond, goed voor het klimaat en veiliger, want er zijn minder wagens in de directe schoolomgeving. We zijn blij dat dit concept aanslaat bij onze leerlingen, hun ouders en onze leerkrachten!” Er werd in de afgelopen 3 maanden al 10.000 kilometer bijeen gestapt en gefietst. Om de impact te meten tegenover de start van het project werd een bevraging gelanceerd voor het project en tijdens het project. Daaruit valt een stijging op te maken van 39% stappers en fietsers.

Enquête bij ouders

Naast de nulmeting werd ook een bevraging gedaan bij de Ichtegemse ouders. Daaruit blijkt dat 57% van de ouders merkt dat het autoverkeer en foutparkeren beter is in de schoolstraat sinds de start van High-Five. Bovendien heeft 31% van de ouders het gevoel dat hun kind nu al verkeersvaardiger is geworden door vaker te stappen en fietsen naar school.

Volgens Authier Degryse, projectcoördinator bij High-Five, ligt het succes vooral bij de beleving die naast het beloningsproject hoort. “Alleen belonen werkt niet, kinderen willen weten waarom ze stappen en fietsen. Ze willen een cool verhaal met een superheld. Met dat Rock&Roll gehalte belonen we niet alleen fietsen maar maken we het ook cool”, meent Degryse. Binnen de High-Five methode wordt ook aandacht gevestigd op sensibilisering. Hiervoor werd hulp ingeroepen van YouTubers Céline & Michiel met een achterban van 1,6 miljoen volgers hebben op YouTube. Via een kortfilm met superheld Five brengen ze het dragen van fluo in de kijker. “Ook dat draagt bij aan het enthousiasme van de kinderen”, besluit Degryse.

Volledig scherm Superheld High-Five lanceerde het project ook in andere scholen zoals hier in Serskamp. © Didier Verbaere

