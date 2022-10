38ste editie van Ichtegemse seniorenfeest

Jabbeke Lege voedings­rek­ken en een gebrek aan medicatie in Het Kittenhuis in Jabbeke: "Het water staat ons echt aan de lippen”

Al zeven jaar lang vangen Raisa Verstegen (30) en haar team zwerfkatjes op in Het Kittenhuis in Jabbeke. Elk jaar hebben de dierenvrienden het wel moeilijk om rond te komen met hun vzw, maar zo erg als in 2022 is het nog nooit geweest. Een rekening die op 0 staat, lege voedingsrekken en een gebrek aan medicatie: voor Het Kittenhuis is het voortdurend vechten tegen de bierkaai. “Ons voortbestaan is echt in gevaar", trekt Raisa aan de alarmbel.

7 oktober