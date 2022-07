33ste editie van Paardenzegening in Eernegem

De paardenzegening vindt plaats op 15 augustus 2022 en start om 11 uur op de markt van Eernegem. “Het is ook mogelijk om aansluitend een individuele koetsenwandeling van 25 kilometer te maken. Een unieke belevenis!”, aldus de schepen. Let op: vooraf inschrijven (vóór 13 augustus 2022) is verplicht en kan via 0475 45 18 52 (Pol Vansieleghem) of 0478 72 54 49 (Raf Verzyck).