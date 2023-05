WEER. Zo goed als helder weer in Hulshout vanochtend

Dieven dringen sporthal binnen

Dieven hebben ingebroken in de sporthal in de Denis Voetsstraat in Westerlo. De inbraak werd donderdag in de loop van de dag vastgesteld. De inbrekers braken enkele kasten open. Bij hun zoektocht naar buit hebben ze heel wat wanorde gesticht. Of ze ook effectief iets buit konden maken, is niet duidelijk.