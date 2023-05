WEER. Vanochtend bewolkt weer in Hulshout

Vrouw (39) die klemgere­den werd na dolle achtervol­ging van 21 kilometer krijgt 10 maanden met uitstel

Dit had slecht kunnen aflopen. Zo begon het parket vorige maand zijn rekwisitoor in het dossier van een dolle politieachtervolging veroorzaakt door vrouw (39) uit Duffel. De politie merkte haar in februari 2022 op in Heist-op-den-Berg. Toen ze haar wilden controleren, duwde ze het gaspedaal van haar wagen in. Pas 21 kilometer later, op de ring van Lier, werd ze aan de kant gezet.