Weer tijd voor lederhosen en liters bier: organisatoren van Oktoberfest maken zich op voor tweede (en grotere) editie

hulshoutNa een bijzonder succesvolle eerste editie van Oktoberfest op het Industriepark in Hulshout maken de organisatoren zich stilaan op voor de tweede editie, op zaterdag 1 oktober. De Gebroeders Ko zorgen ook dit jaar voor het feestgedruis, daarnaast komen Dennie Christian en De Romeo’s de tent in vuur en vlam zetten. “We willen van Oktoberfest in Hulshout een jaarlijkse traditie van maken.”

Het ultieme feest van halve liters bier, traditionele Beierse klederdracht en ambiance streek vorig jaar voor het eerst neer op de vrachtwagenparking naast tennisclub Sportiva bij het Sportpark Joris Verhaegen. Die eerste editie was meteen een voltreffer. “We waren zo goed als uitverkocht. Onze tent had een maximumcapaciteit van 1.200 personen en we mochten zo’n 1.170 man verwelkomen”, vertelt Jef Dierckx, een van de organisatoren.

Gesloten cafés

“Dit jaar maken we onze tent tien meter langer, waardoor we onze maximumcapaciteit kunnen opkrikken naar 1.500. Intussen zijn al 75 procent van de tickets de deur uit. Ook de biertafels zijn bijna uitverkocht. Van de 65 tafels zijn er al 52 weg. Het aantal biertafels hebben we behouden, zodat we nu meer staanplaatsen hebben. Een meevaller is dat er normaal gezien nu aan het Industriepark rioleringswerken werden uitgevoerd, maar die werken zijn uitgesteld. Daardoor kan Oktoberfest op het nippertje wel hier plaatsvinden, maar volgend jaar moeten we misschien wel op zoek naar een andere locatie.”

In elk geval is de eerste editie zo goed meegevallen dat de organisatoren al jaren vooruitdenken. “We willen hier echt een jaarlijkse traditie van maken, telkens op de eerste zaterdag van oktober”, gaat Dierckx verder. “De locatie is ideaal, want buiten Herentals heb je geen Oktoberfest in de nabije omgeving. Het was ook duidelijk dat Hulshout iets als dit echt nodig had. De hele middenstand was hier vorige keer aanwezig, de cafés waren ‘s avonds allemaal dicht. Ook vanuit het gemeentebestuur ontvingen we positieve geluiden.”

Dennie Christian

Net zoals vorig jaar komen er drie artiesten optreden. De Gebroeders Ko tekenen dit jaar opnieuw present. “Zij hebben vorig jaar de tent onmiddellijk in vuur en vlam gezet. Het publiek vroeg massaal of ze mochten terugkomen, dus dan doen we dat. Daarnaast komt schlagerzanger Dennie Christian, een artiest met internationale faam en enkele wereldhits. Ten slotte treden ook De Romeo’s op, want we willen Gunther Levi in zijn eigen dorp laten optreden.”

Oktoberfest Hulshout werd vorig jaar georganiseerd door de vzw 30-plussers. De organisatoren zijn dezelfde gebleven, maar ze hebben hun vzw wel naar een BV – genaamd J ‘n S Events – omgevormd. “Het werd immers allemaal wat groot. In het voorjaar hebben we de Westelse Schlagernacht georganiseerd en dat was ook een groot succes, we hebben zelfs 100 mensen moeten weigeren. In april 2023 is er ook nog een groot evenement op komst, maar meer kan ik nog niet verklappen.”

De feesttent van Oktoberfest Hulshout opent op zaterdag 1 oktober om 17 uur. Tickets zijn via www.oktoberfesthulshout.be verkrijgbaar aan 17 euro per stuk, een biertafel reserveren kost 40 euro. Ook de dag zelf zullen er normaal gezien nog inkomtickets te koop zijn.

