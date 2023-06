WEER. Kans op helder weer vanochtend in Hulshout

BINNENKIJ­KEN. Deze hypermoder­ne manege kan van jou zijn voor net geen 5 miljoen euro: “Paarden die hier verblijven, krijgen écht alle luxe”

Een hypermodern hippisch centrum op een terrein van 35.000 vierkante meter met een vrijstaande villa. Het is een niet alledaags pand dat te koop staat, maar in Achterbroek staat er nu eentje te koop voor een bedrag van net geen 5 miljoen euro. Maar in ruil krijg je wel een luxueus complex met de beste materialen. We hadden een afspraak met de makelaar en de eigenaars voor een exclusieve rondleiding.