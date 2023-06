WEER. Kans op helder weer in Hulshout vanochtend

Sint-Sebasti­aans­gil­den van Westerlo en Oirschot verbroede­ren ter ere van 100-jarige vriend­schap

In het centrum van Westerlo was er zaterdagnamiddag de nodige ambiance. In het kader van hun 100-jarige vriendschap ontving de Sint-Sebastiaansgilde van Westerlo hun Nederlandse tegenhangers uit Oirschot, wat gepaard ging met heel wat festiviteiten.