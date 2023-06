WEER. In Hulshout heldere ochtend

Chauffeur moet 400 euro betalen na snelheids­over­tre­ding in bebouwde kom

Een autobestuurder uit Heist-op-den-Berg is door de politierechter in Mechelen veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 400 euro. De man reed begin maart 2022 te snel in de bebouwde kom. Volgens de politie reed hij toen 61 kilometer per uur. Later bleek ook nog dat de autokeuring van de chauffeur was vervallen. Hij ontkende beide feiten niet. “De autokeuring was een vergetelheid. De wagen was nog maar 2 jaar oud en ik oordeelde dat het geen gevaar vormde op de baan. Maar het is geen excuus”, luidde het op zitting. “Meteen na de feiten heb ik de keuring in orde gebracht.”