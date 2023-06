WEER. Heldere ochtend in Hulshout

Heistenaar gaf mening over toekomst gouden kruispunt: “Wagens mogen ontmoedigd worden, maar blijven absoluut welkom”

In maart legde het lokale bestuur enkele vragen voor aan de Heistse burgers over de inrichting en bestemming van de Oude Godstraat en het ‘gouden kruispunt’. Uit die enquête blijkt onder andere dat verkeer aan de berg niet meteen de belangrijkste prioriteit is voor de Heistenaar. Ook over de voorrangsregels op en rond het kruispunt werden ze bevraagd.