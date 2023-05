WEER. Helder weer in Hulshout vanochtend

Van modelbouw­beurs tot rockfesti­val: dit zijn onze vijf tips voor het weekend in de Kempen

Heb je nog geen plannen voor het weekend van 20 en 21 mei? Geen nood, wij lijsten vijf leuke activiteiten in de Kempen voor je op. Van een grote beurs voor modelbouw en het gezellige festival Clamotte Rock in Herenthout tot een internationaal touwtrektornooi in Retie, een hilarische circusvoorstelling in Minderhout of een megaspektakel in Dessel.