WEER. Helder weer in Hulshout vanochtend

Fietsster gewond na aanrijding

In de Gravin de Merodestraat in Westerlo is maandag in de late namiddag een vrouw gewond geraakt. Het slachtoffer, een 64-jarige vrouw uit Westerlo, was met haar fiets onderweg toen ze rond 17.20 uur werd aangereden door een auto. De fietsster liep bij het ongeval lichte verwondingen op.