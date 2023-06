WEER. Helder weer in Hulshout vanochtend

Voetbal jupiler pro league Jonas De Roeck (Westerlo) sluit seizoen toch met positief gevoel af: “We hebben ons in elke match getoond”

Westerlo ging zaterdag in het slotkwartier op Cercle Brugge onderuit en sloot het seizoen 2022-23 daarmee op de zevende plaats af. Voor coach Jonas De Roeck voldoende om toch met een positief gevoel op deze campagne terug te blikken, ondanks het verlies. “We hebben in de Europe Play-Offs ons sterke seizoen niet volledig kunnen bevestigen, maar het was al bij al toch mooi.”