Vier gemeenten van cultuurregio de Merode starten samen eigen UiTPAS: “Meer mensen bereiken om deel te nemen aan ons vrijetijdsaanbod”

Met de spaar- en voordelenkaart UiTPAS kan je punten sparen wanneer je deelneemt aan culturele-, sportieve- of vrijetijdsactiviteiten. Die punten kan je dan omruilen voor pakweg een gratis ticket, een korting of een leuk cadeau. Met de komst van de gemeenten Westerlo, Hulshout, Tessenderlo en Scherpenheuvel-Zichem vanuit de cultuurregio wordt nu de symbolische kaap van 100 gemeenten die met de UiTPAS aan de slag gingen in Vlaanderen overschreden.

Inwoners met een UiTPAS kunnen niet alleen een mooie korting op vrijetijdsactiviteiten in de eigen gemeente krijgen, maar ook in de andere gemeenten van cultuurregio de Merode. Bovendien kunnen mensen met hun UiTPAS punten sparen in andere gemeenten over heel Vlaanderen en gaan ze sneller een nieuwe activiteit uitproberen. “Ik ben supertrots op deze intergemeentelijke samenwerking”, zegt Alies Smeets (CD&V), cultuurschepen in Tessenderlo en voorzitster van cultuurregio de Merode. “Het is fijn dat we samen onze schouders zetten onder dit mooi initiatief van de UiTPAS. Op deze manier willen we meer mensen bereiken om deel te nemen aan ons vrijetijdsaanbod.”