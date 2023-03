Thierry Vandermeeren (KVC Houtvenne) voor de absolute topper tegen ex-club ASV Geel: “We kunnen ons geen puntenverlies meer permitteren”

voetbal derde nationale BIn de strijd om het kampioenschap in derde nationale B is het dit weekend zo goed als zeker erop of eronder voor KVC Houtvenne. Springen coach Ruben Corstjens en Thierry Vandermeeren zaterdagavond over hun ex-club ASV Geel naar de tweede - of eerste - plaats, of wordt het de komende weken nog een aartsmoeilijke achtervolging?