Schaatstrainer krijgt geen effectieve straf na seks met leerling (14), maar hij mag geen les meer geven aan minderjarigen

Turnhout/Mol/Geel/Herentals Kempense ziekenhui­zen nemen voorlopig geen coronapa­tiën­ten meer op

24 december In samenspraak met de federale gezondheidsinspecteur besliste Ziekenhuisnetwerk Kempen om voorlopig geen nieuwe coronapatiënten op te nemen. In AZ Turnhout en Heilig Hartziekenhuis Mol zijn vrijwel alle coronabedden bezet en in Ziekenhuis Geel mogen geen nieuwe patiënten binnen vanwege de collectieve testing. Hoewel AZ Herentals nog ruimte heeft, is de opnamestop ook daar van toepassing zodat coronapatiënten van de andere drie ziekenhuizen er indien nodig terecht kunnen.