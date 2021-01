Schaatstrainer krijgt geen effectieve straf na seks met leerling (14): hij mag wel geen les meer geven aan minderjarigen

westerlo/herselt Politie Zuiderkem­pen legt vier feestjes en samenscho­lin­gen stil op één week tijd: 27 personen gaan op de bon

22 december Afgelopen week is de politie Zuiderkempen druk in de weer geweest met het stilleggen van samenscholingen en feestjes. In Westerlo moest de politie drie keer tussenbeide komen, in Ramsel (Herselt) éénmaal. In totaal gingen 27 personen op de bon.