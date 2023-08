(Ge)Varenwinkelfestival staat voor 25ste jubileume­di­tie: “Opvolging is verzekerd, zowel binnen ons bestuur als in het bluesgenre”

Het (Ge)Varenwinkelfestival heeft wat te vieren komend weekend. Het blues- en rootsfestival in Varenwinkel (Herselt) gaat voor de 25ste keer door en dus heeft de jubileumeditie wat bijzonders in petto. Zo worden tijdens de buurtdag voor het eerst beide podia bemand, krijgen vroege vogels een goodiebag en vliegt een van de grootste smaakmakers van de voorbije kwarteeuw speciaal voor het (Ge)Varenwinkelfestival over vanuit de Verenigde Staten. “Ronnie Baker Brooks stond hier al eens in 2012 en we vonden hem zo goed dat we hem dit jaar absoluut op onze jubileumeditie wilden.”