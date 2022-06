Phaedra (22) vervaardigt juwelen met haar eigen schilderkunst: “Ik verwerk de kleurrijkste stukjes uit mijn schilderijen in mijn juwelen”

hulshoutDe Hulshoutse Phaedra Van den Wyngaert (22) speelt sinds een jaar al haar creativiteit uit in haar juwelenwebshop Petit Atelier. Niet enkel maakt ze al haar juwelen met de hand, maar ze heeft ook een recent gelanceerde collectie die details uit eigen geschilderde werken bevat. Dat resulteert in erg kleurrijke oorbellen en kettingen. “Het stukje schilderij dat ik selecteer voor mijn juwelen is in principe altijd het meest kleurrijke.”

In maart 2020 ging het land op slot en hadden we opeens een zee van tijd. Phaedra Van den Wyngaert wendde die vrijgekomen tijd aan om ideeën die ze al lang in haar hoofd had eindelijk eens uit te voeren en begon met het maken van juwelen. Het begon kleinschalig, maar haar omgeving vertoonde al snel interesse.

Een jaar later was een webshop genaamd Petit Atelier, waarbij mama Viviane Phaedra achter de schermen een handje toesteekt, reeds een feit. Er is voornamelijk keuze uit oorbellen, maar ook kettingen en armbandjes behoren tot het gamma.

Volledig scherm Tijdens het begin van de coronaperiode ging Phaedra van start met het maken van juwelen. © RV

Landschapsschilderijen

“We zijn begonnen met onze collectie Pièce Créative, met juwelen uit polymeerklei en juwelen die uit epoxyhars werden gegoten en waarin bladgoud of bloemetjes verwerkt zitten”, vertelt Phaedra. “Aangezien ik ook schilder, kwam daarna het idee om die twee zaken te combineren zodat je een juweel kan dragen met een stukje van mijn eigen schilderijen op. We hebben dan manieren gezocht hoe we nu best een schilderij kunnen overbrengen naar een juweel en hebben uiteindelijk gekozen voor acrylaat als materiaal, wat ook duurzaam is naar het dragen toe. Ik maak eerst het grote schilderij en daar haal ik dan een detail uit dat ik laat printen op acrylaat.”

Phaedra studeert momenteel ook Schilderkunst op de hogeschool PXL in Hasselt. Ze zit momenteel in haar tweede bachelorjaar en wil ook nog een masteropleiding volgen. Eerder bekwaamde ze zich ook in de avondschool al in de schilderkunst. “Ik maak vooral landschapsschilderijen met heel veel felle kleuren. Mijn werken beginnen nu wel meer en meer naar de abstractie te neigen. Ze vertrekken wel nog altijd vanuit landschappen, maar in mijn eerdere werken zie je nog heel duidelijk een landschap terwijl dat nu steeds abstracter wordt. Het stukje schilderij dat ik selecteer voor mijn juwelen is in principe altijd het meest kleurrijke.”

Volledig scherm Phaedra schildert vooral landschappen, die de laatste tijd meer en meer naar de abstractie neigen. © RV

Unieke stukken

Haar nieuwe artistieke collectie kreeg de naam Pièce Artistique en werd eind mei gelanceerd, toen Phaedra een Open Atelierdag organiseerde. Dat atelier bevindt zich in een grote veranda met veel lichtinval bij haar thuis, in de Hoekstraat in Hulshout. “Het is wel de bedoeling om hiermee ook na mijn studies verder te gaan. Zo hoop ik dat mijn juwelen ooit hun weg vinden naar bestaande conceptstores. Intussen ben ik al een nieuwe collectie aan het voorbereiden die vertrekt vanuit mijn schilderwerk en in mijn juwelen tot uiting zal komen.”

Naast de twee bovengenoemde collecties maakt Phaedra ook juwelen onder de noemer Pièce Unique – dat zijn juwelen waarvan slechts één exemplaar wordt gemaakt en die dus letterlijk uniek zijn. De webshop en andere informatie rond Petit Atelier is terug te vinden op www.petitatelier.be.

Volledig scherm In deze veranda bij haar thuis bevindt zich het 'Petit Atelier'. © RV

Volledig scherm Met haar collectie Pièce Artistique maakt Phaedra juwelen in allerlei vormen met een stukje van haar schilderijen. © RV

