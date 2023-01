Op wandel in de Herebossen: ontdek de Hulshoutse natuur en Netevallei

Heist-op-den-Berg “Soms denk je dat dit verhaal heel anders had kunnen aflopen”: Mandy (34) beviel in de badkamer van ‘Stormy Vinz’ tijdens zware storm

“Hij eet en drinkt zoals het hoort, alleen slapen kan nog wat beter. En we mochten al vaststellen dat hij best een karaktertje heeft.” Jawel, het gaat goed met Vinz, de jongen die tijdens Eunice, de zwaarste storm van het jaar, ter wereld kwam in de badkamer van het ouderlijke huis in Heist-op-den-Berg. Mama Mandy (34) blikt terug op die bewogen dag in februari.

2 januari