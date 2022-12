Ook in Hulshout moet crèche voorlopig sluiten: Agentschap Opgroeien trekt vergunning in

Heist-op-den-Berg Tijs Vanneste en De Pelikanen spelen in CC Zwaneberg

Tijs Vanneste geeft op zaterdag 10 december een optreden in CC Zwaneberg in Heist-op-den-Berg. De Kempenaar, die tijdens het voorjaar ook te zien was in de televisieprogramma’s ‘De Kemping 2' en ‘Meneer Vanneste’, speelt er samen met De Pelikanen nummers van zijn nieuwe album ‘Wildgroei’ en andere klassiekers.

