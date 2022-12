Ook dit jaar geen toelating voor afsteken van vuurwerk tijdens eindejaar

Herselt Bewoners ontdekken inbraak bij thuiskomst

Dieven hebben van de afwezigheid van bewoners gebruik gemaakt om een woning binnen te dringen in de Stationsstraat in Ramsel (Herselt). De bewoners hadden zondagnamiddag rond 15 uur hun woning verlaten. Toen ze ’s avonds rond 19.30 uur terug thuiskwamen, bleek een raam aan de achterkant van de woning te zijn ingeslagen. De daders doorzochten het huis. De omvang van de buit is niet gekend.

5 december