Ontsnappen aan de dagelijkse rush: Yogawandeling op Dag van de Stilte in kasteelpark Hof Ter Borght

herselt Woonzorg­cen­trum Sint-Barbara verruimt zorgaanbod met vijf kamers voor oriënte­rend kortver­blijf: “Multidis­ci­pli­nair team begeleidt bewoner naar meest geschikte zorgvorm”

Woonzorgcentrum Sint-Barbara in Herselt heeft maandag een nieuwe, en in de regio nog vrij unieke, zorgvorm in gebruik genomen. Vier serviceflats werden omgebouwd tot vijf kamers voor een oriënterend kortverblijf, waar 65-plussers met zorgnoden terecht kunnen na een acute crisissituatie. Na een tijdelijke observatieperiode adviseert een multidisciplinair team welke woon- en leefsituatie voor de persoon in kwestie het meest geschikt is. Voor mensen met dementie werd dan weer een extra afdeling met geïntegreerd dagcentrum en kortverblijf voorzien.

4 oktober