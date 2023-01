Nieuwjaarsreceptie gaat gepaard met uitreiking van cultuurprijs en cultuurpluim

Heist-op-den-Berg ‘Zware jongen’ die man tegen de grond werkte tijdens woningin­braak krijgt werkstraf

Jozef S., een bij politie en justitie gekende veelpleger, is door de rechter in Mechelen veroordeeld tot het uitvoeren van een werkstraf. De man werd schuldig bevonden aan een woninginbraak in Heist-op-den-Berg. Iets wat hij niet ontkende.

