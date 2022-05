Nieuwe toonzaal van Budget Meubelen zet in op beleving en oogt ruimer: "Klanten vragen het vaak, maar we hebben niets bijgebouwd”

hulshoutDe Hulshoutse meubelzaak Budget Meubelen heeft zijn toonzaal in een volledig nieuw jasje gestoken. Er is geen meter bijgebouwd, maar enkele slimme ingrepen doen de toonzaal een pak ruimer ogen.

De meubelzaak is al bijna 50 jaar een vaste waarde op het Industriepark. De eerste 30 jaar was dat onder de naam Verelst Meubelen, na de overname negentien jaar geleden kreeg de zaak de naam Budget Meubelen aangemeten. “Na bijna 50 jaar was de winkel wel toe aan verandering”, zegt Pascale Van Caenegem (54), die sinds de overname aan het roer staat van Budget Meubelen.

“Ik denk niet dat er ooit een grote verandering is doorgevoerd in de winkel. We moeten met de tijd meegaan, dus hebben we onze toonzaal zo ingericht dat er meer ruimte is voor onze klanten. Mensen willen ook beleving. Daarom hebben we de oppervlakte genomen van de gemiddelde living en tonen we enkele ingerichte woonkamers, inclusief decoratie, zodat de klanten zien hoe het eruit zou zien bij hun thuis.”

Volledig scherm De nieuwe toonzaal werd van top tot teen aangepakt. © Wouter Demuynck

Altijd open geweest

De zaakvoerster is voor een totaalrenovatie gegaan, want de toonzaal werd van plafond tot vloer aangepakt en opnieuw ingericht. “Er is geen architect aan te pas gekomen. Mijn echtgenoot is al op pensioen maar heeft alles uitgetekend”, vervolgt Van Caenegem. “Al bij het binnenkomen heeft de klant meteen een ruimer gevoel. Wat daaraan ook bijdraagt, is dat het valse plafond weg is. Veel klanten vragen hoeveel we hebben bijgebouwd, maar er is niets bijgekomen. Er staan ook ongeveer evenveel meubelen.”

De verbouwingswerken gingen midden december 2021 van start en namen drie en een halve maand in beslag. Toch is de meubelzaak gedurende die periode steeds open gebleven. “Weliswaar maar met een halve winkel en dus een beperkter aanbod, maar we zijn nooit gesloten geweest doordat we gefaseerd werkten. Al ons personeel verdient zeker een pluim, want ze hebben fantastisch meegeholpen. Altijd maar verhuizen in het stof, dat is toch niet evident.”

Volledig scherm © Wouter Demuynck

Geen hogere prijzen

Niet enkel de toonzaal werd vernieuwd, ook het logo en de slogan van de zaak zijn onderworpen aan een restyling. Het geel-blauwe logo heeft plaats geruimd voor een modernere versie met witte, zwarte en lichtblauwe tinten. De slogan luidt voortaan ‘Stijl hoeft niet duur te zijn’. “Onze budgetprijzen gaan we immers zeker behouden. Dat is onze sterkte, net zoals het feit dat we altijd heel veel voorraad hebben. Klanten kunnen binnenkomen, kiezen en het direct meenemen.”

Budget Meubelen is dus klaar voor de toekomst. Zeker omdat ook de opvolging al verzekerd is. “Mijn zoon en dochter staan ook in de zaak en willen het op termijn overnemen. Maar ik zoek toch nog zeker tien jaar te blijven”, lacht de zaakvoerster. Op woensdag 4 mei opent de vernieuwde toonzaal officieel met een receptie. Voor de klanten is er ook nog een verrassingsactie.

Volledig scherm © Wouter Demuynck

Volledig scherm © Wouter Demuynck