Motorfiets uit loods gestolen

hulshout/heist-op-den-berg Hulshoutse zangleraar Teun Michiels geselec­teerd voor prestigieu­ze master­class zang in Estland

Hulshoutenaar Teun Michiels (42), die al meer dan vijftien jaar zangleraar is op de Academie voor Muziek, Woord en Dans van Heist-op-den-Berg, geeft op uitnodiging van de Pan-European Voice Conference (PEVoC) op 25 augustus een masterclass zang in de Estonian Academy of Music and Theatre in de Estse hoofdstad Tallinn. De Pan-European Voice Conference is één van de meest prestigieuze internationale congressen over de stem in de hele wereld.

11:29