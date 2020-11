Man riskeert celstraf voor klap aan dochtertje (3): “Zo hard was het niet. Ze doen alsof ik een moord heb begaan”

Beerse Debbie van Kamp Waes organi­seert pittige pelgrims­tocht: “Per 2 van Beerse naar Scherpen­heu­vel met maar 1 fiets”

20 november Debbie Verstraeten, beter bekend als een van de winnaars van het tv-programma Kamp Waes, organiseert vanuit haar zaak CrossFit Brug 6 een originele, sportieve pelgrimstocht. Op zondag 22 november gaan 40 teams van twee personen de uitdaging aan om de 60 kilometer tussen Beerse en Scherpenheuvel te bedwingen. En dat met maar één fiets per team. “Sport en gezondheid worden in coronatijden te vaak vergeten, maar het is nu belangrijker dan ooit om in conditie te blijven.”