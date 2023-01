Maken coach Ruben Corstjens en leider KVC Houtvenne hun favorietenrol waar in de terugronde? “We gaan ons geen terugval kunnen permitteren”

“We kunnen inderdaad terugblikken op een geslaagde heenronde”, vat de coach samen. “Maar de prijzen worden pas op het einde van de competitie uitgereikt. Wezel blijft aanklampen en ook Termien, Wellen en Geel zijn nog altijd niet uitgeteld. Dat wil zeggen dat zij óók hun werk gedaan hebben. Dat is de realiteit. We hebben nog altijd niks in handen. We zullen zien wie van ons de komende maanden de lijn verder door trekt.”

Vanaf nul

“Dat heb ik mijn spelers deze week ook verteld. Door de buitenwereld of door de pers zijn wij op voorhand al bestempeld als kampioen, of toch al zeker van de promotie. Niets is echter minder waar. Zoiets krijg je nooit op bestelling. In mijn ogen beginnen we vanaf dit moment gewoon weer vanaf nul. We zullen gewapend moeten zijn. We gaan ons geen terugval kunnen permitteren.”

“Een dikke pluim voor mijn spelers trouwens op dat vlak”, klinkt het. “We zijn het seizoen gestart met een volledig nieuwe groep en het was de vraag of de mayonaise ging pakken. Aan motivatie is er zeker en vast geen gebrek. Iedereen toont de juiste mentaliteit en dat wordt ook wel geëist vanwege de club. We weten dat er de nodige druk op onze schouders rust, maar iedereen is professioneel genoeg om daarmee om te gaan.”

Sint-Lenaarts

Houtvenne begint het nieuwe jaar zaterdagavond met een verraderlijke trip naar Sint-Lenaarts, momenteel zesde in de stand. “Een zéér moeilijke verplaatsing”, waarschuwt Corstjens. “Die 4-0-thuisoverwinning in de heenronde gaf volgens echt mij wel een vertekend beeld. Sint-Lenaarts is altijd een stugge tegenstander. Ze hebben een stevig middenveld en een aantal creatieve spelers die het verschil kunnen maken. Dit wordt meteen een serieuze test.”