KVC Houtvenne is leidersplaats kwijt na twee op negen. Coach Ruben Corstjens: “We zullen nauwelijks nog iets mogen laten liggen”

Heist-op-den-Berg Zaakvoer­ders De Fijnproe­ver gaan op pensioen en sluiten eind maart: “Het ideale scenario is dat er een overnemer komt”

In het centrum van Heist-op-den-Berg sluit op zaterdag 25 maart De Fijnproever de deuren. Zaakvoerders Jan Verbist (68) en Karina Sterck (61) hopen tegen dan een overnemer te hebben gevonden voor hun winkel, die bekendstaat om zijn vers aanbod aan groenten, fruit, brood en salades. Het koppel nam zelf in 1991 de zaak over. “Maar eigenlijk zochten we naar een boekenwinkel.” Hun opmerkelijke verhaal.