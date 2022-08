Kempense Joyce Van Ee kijkt enorm uit naar wedstrijd in Londen: “Boksen voor 20.000 supporters in de O2 Arena is een droom die uitkomt”

Enkele maanden geleden behaalde Joyce Van Ee nog de Belgische titel in haar gewichtscategorie. Dat ze op 10 september mag aantreden in Londen is voor haar een droom die werkelijkheid wordt. “”Een volledige affiche met enkel vrouwelijke wedstrijden is iets unieks in het bokswereldje. Enkele weken geleden kregen we telefoon om deel te nemen aan de kamp in Engeland. Een grote eer is het om hiervoor uitgenodigd worden”, vertelt de sportievelinge. “Dat alles dan ook nog eens doorgaat in de spraakmakende O2 Arena in Londen, goed voor 20.000 supporters, maakt het enkel indrukwekkender. Hier droomt iedere vrouwelijke bokser van.”

Volledig scherm De Londense O2 Arena is één van 's werelds indrukwekkendste zalen © Getty Images

Joyce Van Ee rolde als zevenjarige reeds in de gevechtsport en liet de sport nooit meer los, met succes zo blijkt nu. “Sinds 2018 heb ik een profcontract waarbij ik boksen combineer met een weekendjob bij Nike in Laakdal”, weet ze. “Daarvoor was ik als amateur aan de slag waarbij ik ook al het buitenland opzocht om de ring in te gaan. Zo werkte ik destijds onder meer in Portugal, Canada, Spanje, Hongarije, Duitsland en nog vele andere landen wedstrijden af. Maar een match zoals diegene die nu op de planning staat, da’s nog nooit gebeurd.”

Veel meer dan boksen

“Joyce is zo goed als dagelijks met haar sport bezig, zowel op de club als thuis”, vult haar trainer Wim Verlinden aan. “We werken nu volop toe naar de kamp in Londen. Het zal een hele belevenis worden, veel meer dan enkel de wedstrijd. Zo staan er een fotoshoot, video-interview, weging en nog veel meer op het programma. We zakken van donderdag tot zondag met het hele team naar Londen af.”

Quote Boksen is verre van een individue­le sport, samen met een heel team werken we toe naar hoogtepun­ten zoals de kamp tegen O’Connor Bokser Joyce Van Ee

En net dat hele team is voor Joyce van enorm belang zo blijkt. “Van mijn vrouw Stefanie en onze drie kinderen krijg ik thuis enorm veel steun, net zoals van mijn trainers die er altijd voor me staan hier op de club. Boksen is verre van een individuele sport, samen met het hele team werken we toe naar hoogtepunten zoals de kamp tegen O’Connor komende maand. Zonder dat hele team was dat allemaal niet mogelijk. Laten we hopen dat de kamp in Londen een springplank voor de toekomst is, want onze sport is en blijft veel te veel onder de radar hangen.”

Volledig scherm Joyce Van Ee aan de slag met haar trainer Wim Verlinden van Bulls Gym in Berlaar © rv

Wanneer we met de vraag komen of ze kans maakt om te winnen in Londen twijfelt de dame geen seconde. “Natuurlijk maak ik kans. Ik stap iedere wedstrijd in de ring om te winnen!”, klinkt het vol zelfvertrouwen. Haar trainer vult aan. “Mocht ze nu verliezen daar in Londen, da’s helemaal geen ramp. Het kan zomaar is zijn dat je op punten verliest terwijl je toch de betere bent, zeker daar in Groot-Britannië tegen een thuisspeelster. Het belangrijkste voor mij is dat Joyce een goede wedstrijd bokst!”

