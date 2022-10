Julius Schellens schrijft vervolg op historische streekroman ‘Oproer in de Kempen’: “Hoofdpersonages proberen na Belgische Revolutie nieuw leven op te bouwen”

westmeerbeekAnderhalf jaar nadat zijn historische streekroman ‘Oproer in de Kempen’ verschenen is, heeft auteur Julius Schellens (73) uit Westmeerbeek (Hulshout) het vervolgverhaal uitgebracht. In ‘Een nieuw leven in een nieuw land’ komen de lezers te weten hoe het de hoofdrolspelers van het eerste boek vlak na de Belgische revolutie vergaat.

De blinde auteur Julius Schellens bracht zijn historische roman ‘Oproer in de Kempen’ in maart 2021 uit. De roman speelt zich af in de streek rond Hulshout, Herselt, Westerlo en Heist-op-den-Berg en is gebaseerd op historische feiten. In het boek schetst Schellens hoe de Kempenaren veldslagen zoals de Boerenkrijg en de Belgische Revolutie hebben beleefd. Voor zijn boek las hij wel 20 historische naslagwerken.

Destijds was het al duidelijk dat het een trilogie zou worden en intussen is het tweede deel van de reeks klaar. Terwijl ‘Oproer in de Kempen’ zich afspeelt voor en tijdens de Belgische Revolutie, toont het vervolgverhaal hoe hoofdrolspelers Adriaan, Machteld en Ward hun leven opbouwen na de revolutie. Het boek kreeg dan ook de titel ‘Een nieuw leven in een nieuw land’. In zijn tweede historische streekroman schetst Schellens opnieuw een kleurrijk portret van het leven in de Kempen in de eerste helft van de negentiende eeuw.

Deze maand verscheen het vervolgverhaal 'Een nieuw leven in een nieuw land'.

Keesstromolen

“In dit vervolgverhaal probeert het jonge gezin van Adriaan, die tijdens de revolutie mee vocht bij het revolutionaire leger, en Machteld op de Keesstromolen in Heist-op-den-Berg in ons nieuwe onafhankelijke land een nieuw leven op te bouwen. Ook voor Ward, Machtelds vader en een taaie veteraan en ooit cavaleriesoldaat in het leger van Napoleon, is het wennen aan de nieuwe omstandigheden als liefhebbende grootvader en trouwe molenaarsknecht”, vertelt Julius, die ook een nieuw personage introduceert.

“Vondeling Gommaar vocht na een ellendige jeugd met het leger van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden mee tegen Napoleon. Hij was erbij toen die in 1815 in Waterloo verslagen werd. In 1831 sloot hij zich als vrijwilliger aan bij het Belgische revolutionaire leger. Ook hij belandt na vele omzwervingen in de Keesstromolen, waar zijn levensverhaal diepe indruk maakt.”

Het nieuwe boek van Julius Schellens kost 22,50 euro en is verkrijgbaar in de boekhandel, maar ook - al dan niet gesigneerd - bij de auteur zelf na afspraak via jul.schellens@skynet.be, 016/69 97 90 of 0476/50 61 76. Mits bijkomende verzendkosten kunnen ze ook opgestuurd worden via de post. Beide romans kunnen afzonderlijk gelezen worden, maar wie beide boeken samen bij de auteur aankoopt krijgt een korting van 2,50 euro.

