Joeri Dequevy en KVC Houtvenne opnieuw in de achtervolging na 0-1-nederlaag tegen Pelt: “Het worden nog spannende weken”

De titelstrijd in derde nationale B belooft de komende weken nog ongemeen spannend te worden. Leider KVC Houtvenne kon de 0-3-zege van vorige week in Diest thuis niet bevestigen tegen Pelt (0-1) en moet dus opnieuw in de achtervolging op Geel en Wezel. Termien komt op gelijke hoogte en ook Wellen is nog niet uitgeteld.

“Ons eerste half uur was nochtans wel goed”, blikt Joeri Dequevy nog even terug op de zure nederlaag tegen Pelt. “Het was lang geleden dat het balletje nog zo vlot rond getikt werd. Bij de rust had het sowieso al minstens 3-0 moeten zijn, maar zowel ikzelf als de anderen lieten een paar open kansen liggen. En de enige mogelijkheid die Pelt kreeg, ging wél binnen. Dat lieten we misschien wel iets te gemakkelijk gebeuren. De tweede helft was minder. Er was tussendoor wat oponthoud en er waren een paar blessures. Dat kwam het spel niet ten goede. Pelt kroop bovendien fel achteruit. Wat hun volste recht is natuurlijk, als je op verplaatsing 0-1 voor staat. Wij hadden altijd nog moeten scoren, maar we hebben het niet goed uitgespeeld. Alleen het resultaat was niet goed, maar over de rest mogen we toch niet al te negatief zijn, vind ik.”

Dynamiek terugvinden

Nogmaals het bewijs dat KVC Houtvenne niet onfeilbaar is? “Inderdaad”, beseft de 34-jarige flankaanvaller. “We kunnen van iedereen winnen, maar even goed ook verliezen. Onze heenronde verliep quasi perfect, zonder ook maar een verliesmatch. Na Nieuwjaar loopt het echter minder vlot. Zo’n match als tegen Pelt is ons nu al een paar keer overkomen en daar zullen we de nodige lessen uit moeten trekken voor de zeven duels die nu nog volgen. De focus ligt nog altijd op onszelf. We moeten de dynamiek zien terug te vinden en we gaan nog een sterke reeks nodig hebben om ons doel te bereiken.”

Promotie

“Wij willen nog altijd kampioen worden”, besluit Dequevy. “Of toch zeker promoveren, desnoods via de eindronde. Maar goed, dat willen de vier andere ploegen uit de top vijf natuurlijk ook. En daar hebben ze duidelijk ook de kwaliteiten voor, want anders stonden ze daar nu niet. Het zullen nog spannende weken worden. Er staan nog twee rechtstreekse duels tegen Geel en Wellen op het programma, dus alles is nog mogelijk. Anderzijds, als Wezel alles wint, hebben we het zelf niet meer in handen. We blijven het dus wedstrijd per wedstrijd bekijken. De focus ligt nu alweer op Wijgmaal. Dat belooft zondag ook weer een lastige verplaatsing te worden.”