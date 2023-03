Inbrekers stelen alarmpistool uit woning

voetbal derde nationale B Joeri Dequevy en KVC Houtvenne opnieuw in de achtervol­ging na 0-1-nederlaag tegen Pelt: “Het worden nog spannende weken”

De titelstrijd in derde nationale B belooft de komende weken nog ongemeen spannend te worden. Leider KVC Houtvenne kon de 0-3-zege van vorige week in Diest thuis niet bevestigen tegen Pelt (0-1) en moet dus opnieuw in de achtervolging op Geel en Wezel. Termien komt op gelijke hoogte en ook Wellen is nog niet uitgeteld.