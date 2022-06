Hulshoutse zangleraar Teun Michiels geselecteerd voor prestigieuze masterclass zang in Estland

Science-based zangonderwijs

Teun Michiels specialiseert zich in science-based zangonderwijs en was daarom zelf de voorbije jaren meermaals deelnemer aan internationale congressen. Zijn oud-leerlingen vind je ondertussen overal en in alle genres - van kleinkunst over cabaret tot musical en opera, in The Voice en The Voice Kids maar evenzeer op klassieke zangwedstrijden. “Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is”, vindt Michiels. “Het maakt ook helemaal niet uit of iemand er van droomt om te zingen in het Sportpaleis, of gewoon beter te zingen in de douche. Elke stem werkt.”