Hulshout reikt prijzen uit aan personen of verenigingen die zich inzetten voor cultuur

Heist-op-den-Berg Winterbar Moose palmt zes weken lang Vredes­plein in: “Eindelijk kan een ‘normale’ editie weer”

Pop-up winterbar Moose in Heist-op-den-Berg is terug van weggeweest. De gezellige chalet palmt tot en met 8 januari het Vredesplein in en organiseert een heleboel activiteiten. “We kiezen weer voor de vertrouwde formule, want die werkt. En we zijn maar wat blij dat we na twee coronajaren weer op ‘normale’ kracht kunnen draaien”, zegt burgemeester en organisator Jan Moons.

23 november