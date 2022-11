Hulshout past meerjarenplan aan: "Voor het eerst sinds lang meer uitgaven dan inkomsten, maar belastingen gaan we niet verhogen”

Ook in Hulshout was het een moeilijke oefening om het meerjarenplan in evenwicht en de financiën gezond te houden. Eerst was er de coronacrisis, vervolgens de instroom van Oekraïense vluchtelingen en recenter de hoge inflatie en de grote stijging van de energieprijzen. “Door de opeenvolgende crisissen zijn de werkingsuitgaven enorm gestegen, hoofdzakelijk door de stijging van de loonkosten die gemiddeld 58 procent van onze uitgaven uitmaken. Ook de energiekosten, die ongeveer 4 procent van onze uitgaven uitmaken, stijgen enorm”, aldus burgemeester Geert Daems.

“Verder zien we een sterke stijging in de toelage aan de politiezone, want ook daar stijgen de loonkosten evenredig. De hulpverleningszone stelt voorlopig investeringen uit om zo de stijgende werkingskosten te kunnen dragen, dus dit heeft voorlopig nog geen impact op het lokaal bestuur. Maar ook bij onze diensten zien we reeds en verwachten we nog een grote stijging in het aantal hulpvragen bij het OCMW. We zien nu al inwoners die onze hulp inroepen die vroeger nooit de stap hoefden te zetten naar OCMW-hulpverlening.”

Geen inkrimping van personeel

Ondanks die stijgende kosten wordt er niet getornd aan het huidige personeelsbestand. “Sinds het begin van deze legislatuur werd het organogram zelfs nog met meer dan 5 procent uitgebreid om de dienstverlening te optimaliseren. Hierbij gaan we ook verder digitaliseren, maar we blijven ook bereikbaar voor mensen die het daar nog moeilijk mee hebben.”

De pastorij van Houtvenne wordt vervroegd gerestaureerd.

Het gemeentebestuur kiest er ook bewust voor de belastingen niet te verhogen. “De voornaamste belastingen, de opcentiemen onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting, zijn sinds 2010 hetzelfde gebleven en blijven onder het Vlaamse gemiddelde. Onze inwoners voelen zelf ook serieus de impact van alle prijsstijgingen van energie en grondstoffen en we willen de situatie voor hen niet nog zwaarder maken.”

Negatief saldo

De inkomsten van de gemeente Hulshout bedragen gemiddeld 20,5 miljoen euro per jaar en bestaan grotendeels uit inkomsten uit belastingen, subsidies van hogere overheden en verkopen van dienstprestaties, zoals verhuur van zalen en de buitenschoolse kinderopvang. Daartegenover staat dat de uitgaven van de gemeente nu gemiddeld 20,7 miljoen euro per jaar bedragen. Daarbij gaat het grootste deel naar personeelskosten, andere diensten en leveringen en toegestane werkingssubsidies aan onder meer de politiezone, hulpverleningszone en de Welzijnsvereniging.

“Voor het eerst in lange tijd merken we daar dat het exploitatiesaldo voor 2022 en 2023 negatief is”, vervolgt Daems. “Dat is hoofdzakelijk het gevolg van de sterke stijging in de personeelskosten, energiekosten en tegemoetkomingen aan andere entiteiten zoals AGB Sport Hulshout, de Welzijnsvereniging en politiezone. Dit trekt zich wel opnieuw recht in de volgende jaren omdat deze organisaties ook maatregelen nemen om hun financiële situatie te verbeteren.”

Pastorij van Houtvenne

Het lokaal bestuur wil de planning qua investeringen wel zo veel mogelijk blijven volgen. “Wij blijven een bedrag van ongeveer 4 miljoen euro per jaar investeren. Een aantal zaken zijn verschoven naargelang de haalbaarheid, meer zelfs, de restauratie van de pastorij van Houtvenne wordt zelfs vervroegd naar 2024", aldus Daems.

“Er zal de komende jaren verder gewerkt worden aan projecten als site Ter Nethe, de bouw van een nieuwe school en nieuw woonzorgcentrum en riolerings- en wegeniswerken in de Booischotseweg, Pleinstraat en Plantsoenenstraat. Met deze aanpassing van het meerjarenplan tonen we ons een zuinig en voorzichtig bestuur dat toch voldoende ambitieus is.”

