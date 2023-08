Bouwwerken aan nieuw jeugdhuis De Choke eindelijk van start gegaan: “Het waren soms moeilijke tijden, maar we zijn zo blij om het gebouw nu omhoog te zien gaan”

Op de site van vrijetijdscentrum de Mixx in Herselt is maandag het startschot gegeven voor de werken aan de nieuwbouw van jeugdhuis De Choke. Na liefst zes jaar van omzwervingen krijgen de jongeren zo eindelijk uitzicht op een vaste stek. “We stonden vroeger bekend om onze liveoptredens. Op andere locaties was dat moeilijk, maar nu met een grotere zaal hopen we dat weer op te pikken”, zegt Sem Verhaegen, voorzitter van het jeugdhuis.