Gemeente Hulshout zet duurzame helden in de kijker

Cevo Market groeide uit tot de grootste onafhanke­lij­ke bouwmarkt van Vlaanderen: "Niemand geloofde erin toen ik ermee begon"

In de Zuiderkempen zal je niet snel iemand tegen het lijf lopen die Cevo Market in Tongerlo (Westerlo) niet kent. De kleine doe-het-zelfzaak in plastic die Frans Celen (69) 46 jaar geleden oprichtte is inmiddels uitgegroeid tot het walhalla voor (ver)bouwers en klussers. Ook in tijden van concurrentie van webshops en ketens zoals Hubo, Brico en Gamma weet Cevo zich mooi staande te houden. “Onze troeven zijn ons uitgebreid assortiment, onze sterke prijzen en onze expertise. Mensen gaan naar Cevo omdat ze weten dat ze er daar iets van kennen.” De bouwmarkt lijkt ook in de familie te zullen blijven, want Frans’ dochter wordt klaargestoomd om de zaak op termijn over te nemen.

22 september