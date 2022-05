Drie windturbines in Hulshout-Heultje lijken vergunning te krijgen: “Elke windturbine daar is er één te veel”

heultje/hulshoutZowel het gemeentebestuur van Westerlo als het actiecomité hebben uit goede bron vernomen dat de deputatie de bouw van drie - van de in totaal vier aangevraagde – windturbines in de industriezone Hulshout-Heultje gaat vergunnen. Beiden zijn sowieso van plan om tegen die beslissing, die dus nog officieel moet medegedeeld worden, in beroep te gaan.

Aanvrager Luminus diende begin dit jaar een aanvraag in voor de bouw van vier windturbines in het industriepark, waarvan één op grondgebied van (Heultje) Westerlo en drie in Hulshout. Daardoor belandde het dossier niet op het bord van de Vlaamse overheid, zoals bij de vorige aanvraag van Luminus voor de bouw van vijf windturbines, maar wel bij de deputatie van de provincie Antwerpen.

Die zou afgelopen donderdag beslist hebben om een vergunning af te leveren voor drie van de vier windturbines. De windturbine die de twee nabijgelegen campings het meeste zou hinderen, namelijk die aan Magazijnen Hendrickx op grondgebied van Hulshout, zou daarbij geschrapt zijn. Weliswaar is de beslissing pas officieel als de deputatie de notulen komende week – wellicht woensdag - goedkeurt.

Beroepsprocedure

De visie van het gemeentebestuur is duidelijk. Het gaf een negatief advies, wat ook het geval was bij de vorige aanvraag. “We zien die windmolens daar niet zitten. In onze conceptnota hebben we al gesteld dat we vinden dat ze daar in die industriezone niet thuishoren”, zegt schepen van Milieu Clyde Tai-Apin (CD&V). “Er is dan wel één windturbine geschrapt, maar elke windturbine daar is er voor ons één te veel.”

Maandag staat de gemeenteraad van Westerlo gepland. “We gaan dit punt bij hoogdringendheid toevoegen aan de agenda, zodat we de raadsleden kunnen informeren en tevens horen hoe zij erover denken. Van zodra we de nodige documenten ontvangen hebben, zullen we dan de beroepsprocedure starten.”

Dezelfde locatie

Het comité dat steeds actie heeft gevoerd tegen de komst van de windturbines gaat ook sowieso in beroep tegen de beslissing. “Welke windturbines vergund worden en welke er wegvalt maakt eigenlijk niet uit. Ze zijn daar niet op hun plaats, in een atypische industriezone dichtbij woonkernen, en we willen daar geen enkele windturbine”, zegt Frans De Cock, raadslid namens Open & Positief Westerlo en lid van het actiecomité.

“In beroep komt het dossier opnieuw bij minister Zuhal Demir (N-VA) terecht. Zij heeft eind 2020 de aanvraag van vijf windturbines afgekeurd. Het zijn er nu vier, maar wel op dezelfde locatie. De logica zegt dan dat ze opnieuw niet vergund kunnen worden.” De Cock vindt het wel weinig zinvol dat het gemeentebestuur het dossier maandag bij hoogdringendheid op de gemeenteraad wil brengen. “We weten het nog niet officieel, kunnen we dan een officieel standpunt innemen? Het is niet logisch om te beslissen zonder kennis van zaken.”