Dieven beschadigen mazoutketel

westerlo Buurtbewo­ners en oppositie hekelen communica­tie rond Re­flex-dos­sier: “Buurt is ongerust over plannen, maar nog niet gehoord”

Enkele buurtbewoners van de Reflex-site in Westerlo en oppositieraadsleden Frans De Cock (Open & Positief Westerlo) en Flor Celen (onafhankelijk) vinden de communicatie van het gemeenbestuur over het Reflex-dossier ondermaats. De buurtbewoners vrezen dat de komst van het multifunctioneel ontmoetingscentrum extra overlast met zich zal meebrengen, maar worden momenteel nog in het ongewisse gelaten over de plannen. Schepen Filip Verrezen zegt dat de buurt sowieso inspraak zal krijgen. “Maar we wilden niet met een leeg blad naar de buurt trekken.”

21 september