Christophe Bertjens (KVC Houtvenne) legt er drie in het mandje op het veld van Wijgmaal (0-6): “En nu nog eens vlammen tegen Geel”

“De druk lag inderdaad bij ons”, wist Christophe Bertjens achteraf. “Wijgmaal stond voorlaatste en had de punten nog nodig. We waren dus op onze hoede, maar uiteindelijk zijn we nooit echt in de problemen gekomen. Wijgmaal had een heel jonge ploeg en ik vond dat er weinig vechtlust in zat. Wij hebben naar goede gewoonte weer een stevige start genomen. We hebben de tegenstander meteen bij de keel gegrepen en na twintig minuten stond het 0-2. Daarmee was het werk voor een groot stuk al gedaan. De cijfers waren misschien wel wat overdreven, maar we hebben echt wel veel kansen bijeen gevoetbald, dus er viel niks af te dingen op onze overwinning.”

Juiste ritme

Christophe Bertjens (30) trof drie keer raak en tankte dus nog eens het nodige vertrouwen. “Voor een spits is het altijd fijn als je de netten drie keer kunt laten trillen”, klinkt het. “Daar moeten we niet flauw over doen. Maar het was vooral ook een flinke opsteker voor het ganse team. We wisten de nul nog eens op het bord te houden en als je zes keer scoort in een uitmatch, kan je alleen maar tevreden zijn. Dit was nog eens het Houtvenne zoals we het in de heenronde wel vaker zagen. Na Nieuwjaar liep het iets stroever, maar ik hoop dat we nu toch weer het juiste ritme gevonden hebben.”

Topper tegen Geel

Het zal nodig zijn, want komend weekend staat de levensbelangrijke klepper tegen ASV Geel op het programma. “Het zal waarschijnlijk nog knokken worden tot de laatste minuut van de competitie”, beseft Bertjens. “Als we kampioen willen worden, gaan we minstens nog zestien op achttien nodig hebben. Een beetje vreemd misschien als je onze statistieken bekijkt. Met slechts drie verliesmatchen, amper negentien tegengoals en een doelpuntensaldo van plus 41 staan we op dit moment slechts derde. Dat geeft aan dat de lat in deze reeks echt wel hoog ligt. De toppers thuis tegen Wezel en Termien hadden we inderdaad nooit mogen verliezen. Daarin waren we niet efficiënt genoeg, dus we weten wat ons zaterdag te doen staat. De winst in Wijgmaal was alvast een goeie voorbereiding. Tegen Geel zal er nog eens geknald moeten worden.”